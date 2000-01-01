Кто номинирован на премию ФИФА The Best — 2023?

Родри («Манчестер Сити»)

Мало кто ожидал, но опорник Родри в прошлом сезоне превратился в полноценную звезду и даже забил в финале Лиги чемпионов. В этом сезоне испанец отыграл шесть матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.