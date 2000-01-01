Кто номинирован на премию ФИФА The Best — 2023?
ФИФА назвала 12 претендентов на премию The Best, которую вручают лучшему игроку года. Кто же номинирован на столь престижную награду?
Хулиан Альварес («Манчестер Сити»)
В прошлом сезоне Альварес вместе с «Манчестер Сити» выиграл требл. В нынешней кампании Хулиан провёл за «горожан» шесть матчей, забил два гола и отдал один ассист.
Марсело Брозович («Интер»/«Аль-Наср»)
Вместе с «Интером» Брозович выиграл Кубок Италии, а также добрался до финала Лиги чемпионов. В этом сезоне за «Аль-Наср» Марсело отыграл шесть матчей, забив один гол и отдав одну результативную передачу.
Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»)
Как и Альварес, Де Брёйне выиграл с «Ман Сити» требл. В этом сезоне Кевин отыграл два матча и забил один гол. Сейчас игрок восстанавливается после травмы.
Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»/«Барселона»)
После успешного сезона с «Сити» Илкай перешёл в «Барселону», где на данный момент отыграл четыре матча, отдав два ассиста.
Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)
Холанд установил рекорд по голам за сезон в АПЛ (36), а в нынешнем сезоне отыграл шесть матчей, забил шесть мячей и отдал один ассист.
Родри («Манчестер Сити»)
Мало кто ожидал, но опорник Родри в прошлом сезоне превратился в полноценную звезду и даже забил в финале Лиги чемпионов. В этом сезоне испанец отыграл шесть матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.
Хвича Кварацхелия («Наполи»)
С «Наполи» в прошлом сезоне Хвича стал чемпионом Италии. В этом сезоне Кварацхелия отыграл два матча и отдал один голевой пас.
Килиан Мбаппе («ПСЖ»)
Мбаппе в прошлом сезоне стал чемпионом Франции. В нынешнем — отыграл три матча в Лиге 1, забив пять мячей.
Лионель Месси («ПСЖ»/«Интер Майами»)
С «ПСЖ» Месси выиграл чемпионат Франции. А с «Интер Майами» Лео стал обладателем Кубка лиг. За новый клуб форвард провёл 11 матчей, забив 11 голов и отдав пять ассистов.
Виктор Осимхен («Наполи»)
В прошлом сезоне Виктор стал чемпионом Италии. В этом сезоне Осимхен отыграл три матча и забил три мяча.
Деклан Райс («Вест Хэм»/«Арсенал»)
С «Вест Хэмом» Райс выиграл Лигу конференций, а с «Арсеналом» — Суперкубок Англии. В этом сезоне футболист отыграл пять матчей, забив один гол.
Бернарду Силва («Манчестер Сити»)
Хайлайтом прошлого сезона для Силвы стал дубль в ворота «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов. В новом сезоне полузащитник провёл четыре матча, не отметившись результативными действиями.
Кто номинирован на премию ФИФА The Best — 2023?
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