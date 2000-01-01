Аналитики предсказали, кто выиграет Лигу 1
После четырёх туров «Монако» лидирует. Но аналитики Opta уверены, что у команды Головина скромные шансы на чемпионство в этом году. Кто тогда претендует на титул?
Почти без шансов
Крайне невелики шансы на титул у трёх команд: «Монпелье», «Лиона» и «Страсбурга». Вероятность на их победу всего 0,1%. Чуточку больше шансов у «Реймса» (0,2%) и «Ниццы» (0,8%).
Скромная возможность
Вероятность золота у «Ланса» и «Лилля» не сильно выше — 2,2% и 2,4% соответственно. Аналитики предполагают, что команды финишируют на 3–6-м местах.
Не фаворит
Возможность победы «Ренна» тоже мала — 3%. Предполагается, что по итогам сезона команда займёт 3–6-е место.
Битва за топ-3
У «Марселя» также не слишком высокие шансы на титул — 5,3%. Аналитики убеждены, что команда займёт место в топ-4. Вероятность этого — от 12,2 до 19,3%.
Вице-чемпион
Шанс «Монако» на титул — 7,9%. Куда вероятнее, что клуб Александра Головина станет серебряным (23,5%) или бронзовым (19,9%) призёром чемпионата Франции.
Банальное чемпионство
Явный претендент на победу в Лиге 1 — «ПСЖ». Вероятность этого — 78%. В Opta не верят, что команда выпадет из топ-3. Шансы на второе место — 13,8%, а на третье — 4,8%.
«Монако» — претендент на чемпионство в Лиге 1. Аналитики предсказали, кто выиграет турнир
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