Какая сборная забила больше всего голов за 10 лет?
Завершилась пауза на сентябрьские матчи сборных, по ходу которой команды наколотили немало голов друг другу. А какие сборные за последние десять лет забили больше всего голов? Вот топ-5 команд.
5-е место
В 576 матчах за десять лет сборная Франции забила 284 мяча.
4-е место
Сборная Англии с 2013 года провела 519 игр, в которых забила 339 мячей.
3-е место
Топ-3 открывает сборная Польши. За десять лет поляки провели 541 матч и забили 457 голов.
2-е место
Сборная Аргентины за прошедшее десятилетие отыграла 579 матчей, забив 473 мяча.
1-е место
Лидер топа — сборная Португалии. Португальцы лишь немного обошли аргентинцев. В 546 матчах у них 480 голов.
Топ-5 сборных с самым большим числом голов за последние 10 лет. Лидер — не Аргентина!
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