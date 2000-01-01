Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Какая сборная забила больше всего голов за 10 лет?
Какая сборная забила больше всего голов за 10 лет?
Завершилась пауза на сентябрьские матчи сборных, по ходу которой команды наколотили немало голов друг другу. А какие сборные за последние десять лет забили больше всего голов? Вот топ-5 команд.
AMP-версия
5-е место
5-е место
В 576 матчах за десять лет сборная Франции забила 284 мяча.
4-е место
4-е место
Сборная Англии с 2013 года провела 519 игр, в которых забила 339 мячей.
3-е место
3-е место
Топ-3 открывает сборная Польши. За десять лет поляки провели 541 матч и забили 457 голов.
2-е место
2-е место
Сборная Аргентины за прошедшее десятилетие отыграла 579 матчей, забив 473 мяча.
1-е место
1-е место
Лидер топа — сборная Португалии. Португальцы лишь немного обошли аргентинцев. В 546 матчах у них 480 голов.
Топ-5 сборных с самым большим числом голов за последние 10 лет. Лидер — не Аргентина!
Читайте также
Аналитики предсказали, что выиграет Лигу 1
Аналитики предсказали, что выиграет Лигу 1
Кто номинирован на премию ФИФА The Best — 2023?
Кто номинирован на премию ФИФА The Best — 2023?
Топ-10 клубов с самыми дорогими составами в мире
Топ-10 клубов с самыми дорогими составами в мире
Аналитики спрогнозировали, кто выиграет Ла Лигу
Аналитики спрогнозировали, кто выиграет Ла Лигу
Топ-5 тренеров по затратам на трансферы
Топ-5 тренеров по затратам на трансферы
Эмблемы ЦСКА и «Зенита» — в топ-100 лучших в мире
Эмблемы ЦСКА и «Зенита» — в топ-100 лучших в мире
Ла Лига стала спонсором необычного клуба. Зачем?
Ла Лига стала спонсором необычного клуба. Зачем?
Рекорды 16-летнего футболиста за сборную Испании
Рекорды 16-летнего футболиста за сборную Испании
Топ-6 лучших бомбардиров отбора на Евро-2024
Топ-6 лучших бомбардиров отбора на Евро-2024
Топ-6 самых дорогих претендентов на «Золотой мяч»
Топ-6 самых дорогих претендентов на «Золотой мяч»
Крутейший финт Захаряна на тренировке! Видео
Крутейший финт Захаряна на тренировке! Видео
«Брайтон» просит помощи у фанатов Тейлор Свифт
«Брайтон» просит помощи у фанатов Тейлор Свифт
Кто лучший бомбардир нынешней сборной России?
Кто лучший бомбардир нынешней сборной России?
Роналдиньо круто на ложном замахе убрал фаната!
Роналдиньо круто на ложном замахе убрал фаната!
Неймар побил великий рекорд Пеле
Неймар побил великий рекорд Пеле
Одноклубники вновь разбили машину игроку «Фулхэма»
Одноклубники вновь разбили машину игроку «Фулхэма»
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android