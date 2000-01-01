Королевский дворец для Роналду
Пока Криштиану разрывает в «Аль-Насре», дизайнеры представили, как выглядел бы особняк (или дворец!) форварда в Саудовской Аравии.
Шикарный особняк
Пофантазировали над проектом дома Роналду дизайнеры из компании Mansionisti. Они создали для Криштиану многоярусный дворец. Авторы оценили проект в $ 170 млн!
Объединение культур
В доме сочетаются современные тенденции и элементы арабской культуры. Дизайнеры рядом с дворцом предусмотрели место для элитного автопарка Криштиану.
Всё для спортсмена
Также дизайнеры создали специальные спортивные зоны: тренажёрный зал и комнату для просмотра матчей и игры в настольный футбол.
Золотой лоск
В особняке есть золотая ванна, несколько украшенных спа-зон и бассейнов. Кажется, Роналду теперь знает, к кому стоит обратиться при постройке дома.
Королевский дворец для Роналду. Дом с золотой ванной оценивается в $ 170 млн!
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