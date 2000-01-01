Кто выиграет Серию А? Прогноз аналитиков
В Серии А заканчивается только 4-й тур, а компания Opta уже спрогнозировала, кто выиграет чемпионат. На титул претендуют шесть клубов, но реальные шансы — только у одного.
Мимо титула
Крошечная вероятность на победу в Серии А у «Лацио» — всего 0,1%. Аналитики предполагают, что по итогам сезона «орлы» займут 5-7-е место.
Вне тройки
Чуточку больше шансов у «Аталанты» — 0,4%. Вероятно, клуб Алексея Миранчука финиширует на 5-6-м месте. Аналитики оценивают такой исход в 19,7-24,3%.
Попытка зацепиться за бронзу
Не сильно высокая вероятность победы и у «Ювентуса» — 5,2%. Больше шансов у «бьянконери» стать третьими (24,5%) или четвёртыми (30,6%).
Призёры турнира
Ещё один претендент на победу в Серии А — «Милан» (12,5%). По мнению аналитиков, «россонери» займут второе (25,4%) или третье место (29,1%).
Защита титула?
19,4% — с такой вероятностью титул заберёт «Наполи». Предполагается, что действующий чемпион станет скорее серебряным (32,9%) или бронзовым призёром (25,8%).
Новый чемпион
Явный фаворит в чемпионской гонке — «Интер». Его шанс на чемпионство — 62,4%. Opta уверена, что «нерадзурри» не выпадут из топ-3. Вероятность второго места всего 23,8%, а третьего — 9,4%.
«Ювентуса» нет даже в тройке. Аналитики посчитали, кто выиграет Серию А в сезоне-2023/2024
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