Головину доверили повязку в «Монако». Кто ещё из россиян был капитаном в Европе?

Кто из россиян был капитаном в Европе?

Александр Головин на время стал капитаном «Монако»! В матче 5-го тура Лиги 1 с «Лорьяном» (2:2) Виссам Бен-Йеддер передал россиянину повязку. Кто ещё из наших легионеров был капитаном в Европе в XXI веке?