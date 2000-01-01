Кто из россиян был капитаном в Европе?
Александр Головин на время стал капитаном «Монако»! В матче 5-го тура Лиги 1 с «Лорьяном» (2:2) Виссам Бен-Йеддер передал россиянину повязку. Кто ещё из наших легионеров был капитаном в Европе в XXI веке?
Виктор Онопко, «Овьедо»
Защитник стал капитаном испанского клуба в начале нулевых. В этом статусе Онопко находился, пока не решил покинуть команду.
Валерий Карпин, «Сельта»
Россиянин отыграл в клубе из Виго почти пять лет. В начале нулевых Карпин дорос до звания капитана, периодически выводя «Сельту» на поле в этом качестве.
Александр Мостовой, «Сельта»
После ухода Карпина бразды капитанства в «Сельте» перешли к Мостовому. Россиянин был в этой роли в сезоне-2002/2003, в том числе в матчах Кубка УЕФА.
Андрей Аршавин, «Арсенал»
Капитанскую повязку россиянин заполучил спустя три месяца после перехода в клуб! Правда, случилось это из-за отсутствия в составе других лидеров команды. Получилась красивая, хоть и короткая история.
Денис Черышев, «Валенсия»
Черышев стал капитаном «летучих мышей» в 2020 году на один матч Кубка Испании. Получил повязку россиянин так же, как и Аршавин, из-за отсутствия других лидеров команды.
Роман Нойштедтер, «Вестерло»
Российский футболист с 2022 года выступает в бельгийском клубе. Роман стабильно выступает в основе и даже заслужил право стать капитаном команды.
Головину доверили повязку в «Монако». Кто ещё из россиян был капитаном в Европе?
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