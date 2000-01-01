«Атланта» потроллила «Интер Майами» из-за Месси
Без Месси «Интер Майами» потерпел крупное поражение от «Атланты» (2:5). После победы в «Юнайтед» решили потроллить соперника и опубликовали несколько фото, подшутив над отсутствовавшим на игре Лео.
Пицца без сыра
Ещё за два дня до матча Месси в своих соцсетях прорекламировал один ресторан, похваставшись, какую пиццу там заказал. Блюдо выглядело довольно специфично, что и стало объектом шуток.
Добавим сыра?
После победы над «Интер Майами» не сдержалась и «Атланта». Клуб опубликовал командное фото с подписью: «Скажите: «СЫР». Но в «Юнайтед» на этом не остановились и пошли дальше.
Пицца на дорожку
Спустя время было опубликовано фото той самой пиццы Месси, но немного отфотошопленное. На блюде из помидоров была выложена буква «L», что вполне могло значить и лузер, и Лео. «Наша пицца на дорожку», — написал клуб.
Месси потроллили после поражения «Интер Майами». Жёсткая шутка «Атланты» про Лео!
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