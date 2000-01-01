Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
«Атланта» потроллила «Интер Майами» из-за Месси
«Атланта» потроллила «Интер Майами» из-за Месси
Без Месси «Интер Майами» потерпел крупное поражение от «Атланты» (2:5). После победы в «Юнайтед» решили потроллить соперника и опубликовали несколько фото, подшутив над отсутствовавшим на игре Лео.
AMP-версия
Пицца без сыра
Пицца без сыра
Ещё за два дня до матча Месси в своих соцсетях прорекламировал один ресторан, похваставшись, какую пиццу там заказал. Блюдо выглядело довольно специфично, что и стало объектом шуток.
Добавим сыра?
Добавим сыра?
После победы над «Интер Майами» не сдержалась и «Атланта». Клуб опубликовал командное фото с подписью: «Скажите: «СЫР». Но в «Юнайтед» на этом не остановились и пошли дальше.
Пицца на дорожку
Пицца на дорожку
Спустя время было опубликовано фото той самой пиццы Месси, но немного отфотошопленное. На блюде из помидоров была выложена буква «L», что вполне могло значить и лузер, и Лео. «Наша пицца на дорожку», — написал клуб.
Месси потроллили после поражения «Интер Майами». Жёсткая шутка «Атланты» про Лео!
Читайте также
За автобусом Роналду бежали сотни фанатов в Иране
За автобусом Роналду бежали сотни фанатов в Иране
Кто из россиян был капитаном в Европе?
Кто из россиян был капитаном в Европе?
Кто выиграет Серию А? Прогноз аналитиков
Кто выиграет Серию А? Прогноз аналитиков
Королевский дворец для Роналду
Королевский дворец для Роналду
Мбаппе мило утешил плачущего фаната. Видео
Мбаппе мило утешил плачущего фаната. Видео
Кто забил больше всего голов за 10 лет?
Кто забил больше всего голов за 10 лет?
Аналитики предсказали, что выиграет Лигу 1
Аналитики предсказали, что выиграет Лигу 1
Кто номинирован на премию ФИФА The Best — 2023?
Кто номинирован на премию ФИФА The Best — 2023?
Топ-10 клубов с самыми дорогими составами в мире
Топ-10 клубов с самыми дорогими составами в мире
Аналитики спрогнозировали, кто выиграет Ла Лигу
Аналитики спрогнозировали, кто выиграет Ла Лигу
Топ-5 тренеров по затратам на трансферы
Топ-5 тренеров по затратам на трансферы
Эмблемы ЦСКА и «Зенита» — в топ-100 лучших в мире
Эмблемы ЦСКА и «Зенита» — в топ-100 лучших в мире
Ла Лига стала спонсором необычного клуба. Зачем?
Ла Лига стала спонсором необычного клуба. Зачем?
Рекорды 16-летнего футболиста за сборную Испании
Рекорды 16-летнего футболиста за сборную Испании
Топ-6 лучших бомбардиров отбора на Евро-2024
Топ-6 лучших бомбардиров отбора на Евро-2024
Топ-6 самых дорогих претендентов на «Золотой мяч»
Топ-6 самых дорогих претендентов на «Золотой мяч»
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android