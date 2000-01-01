Голкипер Проведель забил чудо-мяч в ЛЧ. Кто из вратарей отмечался голами в топ-турнирах?

Кто из голкиперов забивал на топ-уровне?

Голкипер «Лацио» Иван Проведель забил головой на 90+5-й минуте и спас команду от поражения в матче с «Атлетико» (1:1) в Лиге чемпионов! А кто ещё из вратарей отличался в топ-турнирах?