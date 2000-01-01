Кто из голкиперов забивал на топ-уровне?
Голкипер «Лацио» Иван Проведель забил головой на 90+5-й минуте и спас команду от поражения в матче с «Атлетико» (1:1) в Лиге чемпионов! А кто ещё из вратарей отличался в топ-турнирах?
Лига чемпионов, с игры
До Проведеля в ЛЧ с игры забивал лишь один вратарь. Синан Болат из «Стандарда» забил решающий гол в ворота АЗ в 2009-м и вывел команду в евровесну.
Лига чемпионов, с игры
В квалификации турнира отличиться с игры удалось Элою Касальсу из «Санта-Коломы» (Андорра). Гол вратаря в ворота «Урарту» вывел команду в следующий этап отбора.
Лига чемпионов, с пенальти
Ханс-Йорг Бутт забивал «Ювентусу» с пенальти за три разные команды: «Гамбург», «Байер» и «Баварию». Также с 11-метрового в ЛЧ и отборе отличился Венсан Эньяма из «Хапоэля» (2 гола).
АПЛ
В чемпионате Англии забивали немало голкиперов: Алисон за «Ливерпуль» (2), Петер Шмейхель за «Астон Виллу» и «МЮ» (2), Пол Робинсон за «Тоттенхэм» и «Лидс» (2), Асмир Бегович за «Сток Сити» (1), Брэд Фридель за «Блэкберн» (1), Тим Ховард за «Эвертон» (1).
Другие топ-чемпионаты
В топ-5 лиг забивали: Бернар Лама за «Ланс» и «Лилль» (2), Йенс Леманн за «Байер» (2), Оливер Рек за «Шальке» (1), Франческо Тольдо за «Интер» (1), Даниэль Субашич за «Монако» (1).
РПЛ
В чемпионате России за всю историю забивал лишь один вратарь — Андрей Новосадов за «Торпедо-ЗИЛ» – с пенальти. До этого он отметился с 11-метрового в Кубке России в ворота «Нефтехимика».
Лучший бомбардир среди вратарей
Главный страйкер среди вратарей — Рожерио Сени. За карьеру голкипер «Сан-Паулу» забил 131 мяч с игры и с пенальти!
Голкипер Проведель забил чудо-мяч в ЛЧ. Кто из вратарей отмечался голами в топ-турнирах?
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