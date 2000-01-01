Трогательная встреча Роналду с юным фанатом
Криштиану Роналду вновь завоевал сердца людей. Футболист в Иране увиделся с маленьким фанатом, который горько плакал из-за того, что не успел встретиться со своим кумиром. Очень трогательное видео.
Горькие слёзы
Юный фанат приехал встречать Роналду в отеле, где должен был остановиться «Аль-Наср». Охранники не пустили мальчика к футболисту, из-за чего он расстроился и сильно расплакался. Реакция мальчика попала на видео.
Забота о фанатах
Вероятно, этот ролик увидели сотрудники «Аль-Насра», да и сам Роналду. Они пригласили мальчика на встречу с его кумиром. Получилось очень трогательно!
Роналду встретился с мальчиком, которого задержала охрана. Трогательное видео!
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