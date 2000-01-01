Левандовски забил 33-му сопернику в Лиге чемпионов. Кто опережает Роберта?

Кто забил наибольшему числу команд в ЛЧ?

Роберт Левандовски забил «Антверпену» в Лиге чемпионов (5:0). Это уже 33-я команда в турнире, ворота которой поразил польский нападающий. Большему количеству команд забивали лишь трое футболистов. Кто же это?