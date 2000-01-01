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Кто забил наибольшему числу команд в ЛЧ?
Кто забил наибольшему числу команд в ЛЧ?
Роберт Левандовски забил «Антверпену» в Лиге чемпионов (5:0). Это уже 33-я команда в турнире, ворота которой поразил польский нападающий. Большему количеству команд забивали лишь трое футболистов. Кто же это?
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Рауль
Рауль
Форвард мадридского «Реала», как и Левандовски, забил в Лиге чемпионов 33 командам.
Карим Бензема
Карим Бензема
Экс-игрок «Реала» и «Лиона» поразил в Лиге чемпионов ворота 34 команд.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Выступая за «Реал», «Ювентус», «Манчестер Юнайтед» и «Спортинг», форвард забил 38 клубам.
Лионель Месси
Лионель Месси
Лидер списка — экс-форвард «Барселоны» и «ПСЖ». Аргентинец за всю карьеру поразил ворота 40 клубов в Лиге чемпионов.
Левандовски забил 33-му сопернику в Лиге чемпионов. Кто опережает Роберта?
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