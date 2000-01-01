Клопп — рекордсмен «Ливерпуля» по числу побед в матчах в еврокубках. Кого он обошёл?

Клопп побил мощнейший рекорд в «Ливерпуле»!

«Ливерпуль» обыграл ЛАСК (3:1) в 1-м туре Лиги Европы. Для тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа эта победа стала 50-й в еврокубках. Больше из наставников «красных» не побеждал никто. Кого обошёл Клопп?