Клопп побил мощнейший рекорд в «Ливерпуле»!
«Ливерпуль» обыграл ЛАСК (3:1) в 1-м туре Лиги Европы. Для тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа эта победа стала 50-й в еврокубках. Больше из наставников «красных» не побеждал никто. Кого обошёл Клопп?
5-е место
Жерар Улье с 1998 по 2004 год выиграл с «Ливерпулем» в еврокубках 26 матчей.
4-е место
Билл Шенкли руководил мерсисайдцами с 1959 по 1974 год. За это время в еврокубках команда выиграла 34 матча.
3-е место
С 1974 по 1983 год «Ливерпуль» тренировал Боб Пейсли. Под его руководством в еврокубках команда выиграла 39 матчей.
2-е место
Рафаэль Бенитес с 2004 по 2010 год он выиграл с «Ливерпулем» 49 матчей еврокубков. Его-то и обогнал Клопп.
1-е место
Юрген Клопп руководит мерсисайдцами с 2015 года. С тех пор в копилке команды 50 побед в еврокубках.
Клопп — рекордсмен «Ливерпуля» по числу побед в матчах в еврокубках. Кого он обошёл?
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