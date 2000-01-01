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Роналду — лучший бомбардир Саудовской Аравии
Роналду — лучший бомбардир Саудовской Аравии
Дубль Криштиану Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Ахли» (4:3). Благодаря двум голам португалец серьёзно оторвался в гонке бомбардиров Про-Лиги от ближайших преследователей. Как выглядит топ-5 списка?
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5-е место
5-е место
Салем Аль-Давсари из «Аль-Хиляля» отличился в этом сезоне шесть раз в семи матчах. При этом два мяча саудовец забил с пенальти.
4-е место
4-е место
Форвард «Аль-Насра» Садио Мане в семи матчах записал на свой счёт шесть голов.
3-е место
3-е место
Мусса Дембеле из «Аль-Иттифака» забил в шести матчах шесть мячей.
2-е место
2-е место
В семи матчах форвард «Аль-Хиляля» Малком забил шесть голов.
1-е место
1-е место
Лидер списка — Криштиану Роналду. У нападающего «Аль-Насра» десять голов в шести матчах.
Роналду — лучший бомбардир Саудовской Аравии. Он обошёл Малкома!
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