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Топ-5 лучших бомбардиров из России в еврокубках
Топ-5 лучших бомбардиров из России в еврокубках
Александр Кокорин забил гол в ворота «Спарты» в Лиге Европы. Благодаря этому мячу он вошёл в топ-5 лучших бомбардиров среди россиян в еврокубках. А как выглядит эта пятёрка?
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5-е место
5-е место
Александр Кокорин отличился в еврокубках и квалификации к ним 21 раз. Свои голы россиянин забил за «Динамо», «Зенит» и «Арис» в 44 матчах.
4-е место
4-е место
Артём Дзюба в 74 матчах в еврокубках и квалификации к ним забил 24 гола. Форвард отличался за «Спартак» и «Зенит».
3-е место
3-е место
Те же 24 гола есть на счету и у Ари. Натурализованный бразилец потратил на это 66 матчей. В еврокубках и квалификации форвард забивал за «Спартак», «Краснодар», «Локомотив», АЗ и «Кальмар».
2-е место
2-е место
Экс-нападающий «Зенита», «Арсенала» и «Кайрата» забил в еврокубках и квалификации к ним 26 мячей в 99 играх.
1-е место
1-е место
Лидер списка — Александр Кержаков. У экс-форварда «Зенита», «Севильи» и «Динамо» 31 гол в 78 матчах в еврокубках.
Топ-5 лучших бомбардиров из России в еврокубках. Дзюбы нет в тройке!
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