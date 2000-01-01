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Неловкая ошибка Мане во время матча! Видео
Неловкая ошибка Мане во время матча! Видео
Садио Мане во время празднования гола своей команды в Саудовской Про-Лиге по привычке запрыгнул на Роберто Фирмино. Вот только нападающие играют не за «Ливерпуль», а за разные команды: «Аль-Наср» и «Аль-Ахли». Вышло неловко!
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Неловкая ошибка Мане во время матча! Садио забыл, что Фирмино играет в другой команде
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