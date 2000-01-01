Кейн разнёс крутейший рекорд Холанда в чемпионате Германии

Лучший!

Мало того что Кейн установил рекорд «Баварии» по голам в первых пяти матчах в Бундеслиге, он ещё и выдал лучший старт в истории Бундеслиги как минимум с сезона-2004/2005. В пяти первых матчах Гарри забил семь мячей и отдал три ассиста.