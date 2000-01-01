Кейн побил рекорд Холанда в Бундеслиге
Гарри Кейн разрывает в «Баварии». В первых пяти матчах Бундеслиги англичанин набрал 10 очков по системе «гол+пас» и побил крутой рекорд Эрлинга Холанда!
Лучший!
Мало того что Кейн установил рекорд «Баварии» по голам в первых пяти матчах в Бундеслиге, он ещё и выдал лучший старт в истории Бундеслиги как минимум с сезона-2004/2005. В пяти первых матчах Гарри забил семь мячей и отдал три ассиста.
Бывший рекордсмен
Предыдущий рекорд принадлежал Эрлингу Холанду. В пяти стартовых матчах Бундеслиги норвежец оформил девять результативных действий: восемь голов и один голевой пас.
Кейн разнёс крутейший рекорд Холанда в чемпионате Германии
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