Лучшие бомбардиры топ-5 лиг Европы
В топ-5 футбольных лиг уже прошло по пять-шесть туров. Кто сейчас возглавляет гонку бомбардиров в лучших чемпионатах?
Серия А
Лучший бомбардир Италии — Лаутаро Мартинес из «Интера». В пяти стартовых матчах Серии А он забил пять мячей.
Ла Лига
В Примере сразу три футболиста делят звание лучшего бомбардира. Пять голов забили Джуд Беллингем из «Реала» (в шести матчах), Роберт Левандовски из «Барселоны» (в семи матчах), Альваро Мората из «Атлетико» (в пяти матчах).
Бундеслига
Серу Гирасси из «Штутгарта» в пяти матчах нового сезона забил 10 мячей.
АПЛ
На счету нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда после шести туров АПЛ восемь голов, один из которых с пенальти.
Лига 1
Килиан Мбаппе в пяти матчах на старте сезона за «ПСЖ» забил семь голов.
Лучшие бомбардиры топ-5 лиг Европы. В списке есть сюрпризы
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