Лучшие бомбардиры топ-5 лиг Европы. В списке есть сюрпризы

Ла Лига

В Примере сразу три футболиста делят звание лучшего бомбардира. Пять голов забили Джуд Беллингем из «Реала» (в шести матчах), Роберт Левандовски из «Барселоны» (в семи матчах), Альваро Мората из «Атлетико» (в пяти матчах).