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Обалденный пролёт дрона над домашним стадионом «Майами» Лео Месси
Обалденный пролёт дрона над домашним стадионом «Майами» Лео Месси
Видео, от которого захватывает дух! Съёмка арены «Драйв Пинк» перед финалом Открытого кубка США.
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Обалденный пролёт дрона над домашним стадионом «Майами» Лео Месси
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