Рамос забил в свои ворота в матче с «Барселоной»
Если вам кажется, что у вас неудачный день, вспомните Серхио Рамоса. Защитник «Севильи» провёл крайне неудачный матч в Ла Лиге с «Барселоной» (0:1). В игре всё шло против Рамоса!
Мечта
«Было бы неплохо забить «Барсе», но я сосредоточен на том, чтобы уверенно сыграть в защите и помочь команде сыграть «на ноль». Впрочем, мы уже приготовили празднование гола», — заявил Рамос перед матчем с каталонцами.
Карма
Вот только получилось у Рамоса наоборот. После скидки Ламина Ямала во вратарскую Серхио неудачно подставил бедро и срезал мяч в свои ворота на 76-й минуте. Этот гол так и остался единственным в матче и позволил «Барселоне» победить.
Неприятная статистика
Для Рамоса этот автогол стал всего лишь третьим в Ла Лиге. До этого в свои ворота Серхио забивал в матчах за «Реал», в обоих случаях соперником была… «Севилья»!
Забавное совпадение
Иронии добавляет тот факт, что автором «голевого паса» стал 16-летний Ямал. В 2016-м именно Ламин выводил Рамоса на матч 31-го тура Ла Лиги «Барселона» — «Реал» (1:2).
Автогол Серхио Рамоса в матче с «Барсой» ироничен втройне. Ярчайшая предыстория!
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