Автогол Серхио Рамоса в матче с «Барсой» ироничен втройне. Ярчайшая предыстория!

Рамос забил в свои ворота в матче с «Барселоной»

Если вам кажется, что у вас неудачный день, вспомните Серхио Рамоса. Защитник «Севильи» провёл крайне неудачный матч в Ла Лиге с «Барселоной» (0:1). В игре всё шло против Рамоса!