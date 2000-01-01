Роналду мощно зарядил трибуны после победы! Видео
«Аль-Наср» обыграл «Аль-Таи» (2:1) в саудовской Про-Лиге. Победный мяч с пенальти забил Криштиану Роналду. После игры он пошёл радоваться вместе с болельщиками. Вы только посмотрите, как он заряжает трибуны!
Роналду мощно зарядил трибуны после победы «Аль-Насра»! Крутое видео
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