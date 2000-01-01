У «Манчестер Юнайтед» худший старт за 34 года
«Манчестер Юнайтед» проиграл третий матч в АПЛ подряд и после семи туров идёт лишь на 10-м месте в лиге. Для «красных дьяволов» это худший старт с 1989 года!
Редкие победы
В этом сезоне у «МЮ» не клеится совсем. Из семи матчей АПЛ манкунианцы выиграли лишь три: с «Вулверхэмптоном» (1:0), «Ноттингем Форест» (3:2) и «Бёрнли» (1:0).
Нерадостная статистика
Оставшиеся встречи подопечные тен Хага проиграли. Сейчас в активе «Манчестер Юнайтед» всего девять очков в АПЛ.
Худший сезон
Столь плохого старта у манкунианцев не было с сезона-1889/1990. Тогда у «МЮ» в семи матчах АПЛ было четыре поражения, две победы и одна ничья.
Печальная история
После семи туров АПЛ подопечные Алекса Фергюсона шли на 14-м месте и были в зоне вылета. К концу сезона ситуация чуть улучшилась — «МЮ» закончил на 13-й строчке.
У «Манчестер Юнайтед» худший старт сезона за 34 года! Чем всё закончилось в прошлый раз?
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