У «Манчестер Юнайтед» худший старт сезона за 34 года! Чем всё закончилось в прошлый раз?

У «Манчестер Юнайтед» худший старт за 34 года

«Манчестер Юнайтед» проиграл третий матч в АПЛ подряд и после семи туров идёт лишь на 10-м месте в лиге. Для «красных дьяволов» это худший старт с 1989 года!