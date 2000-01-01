Промес повторил худшую безголевую серию в РПЛ. Самый кошмарный матч «Спартака» за два года

Без голов

Квинси Промес не забил в седьмом матче подряд и повторил свою худшую безголевую серию в РПЛ. Предыдущая была в 2020 году. Промес не забил в последних шести турах сезона-2019/2020 и в 1-м туре сезона-2020/2021.