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Промес повторил худшую безголевую серию в РПЛ
Промес повторил худшую безголевую серию в РПЛ
«Спартак» разгромно проиграл «Крыльям Советов» (0:4). Красно-белые потерпели самое крупное поражение за два года, а Промес повторил худшую безголевую серию в РПЛ. Что ещё было в матче с самарцами?
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Разгром
Разгром
Для «Спартака» поражение от «Крыльев Советов» стало самым крупным за два года. Последний раз разгромно красно-белые проигрывали в октябре 2021 года. Тогда москвичи уступили «Зениту» со счётом 1:7.
Неприятные цифры
Неприятные цифры
Это 11-е поражение «Спартака» в чемпионате России с разницей в четыре и более мяча.
Без голов
Без голов
Квинси Промес не забил в седьмом матче подряд и повторил свою худшую безголевую серию в РПЛ. Предыдущая была в 2020 году. Промес не забил в последних шести турах сезона-2019/2020 и в 1-м туре сезона-2020/2021.
Ранняя замена
Ранняя замена
Квинси покинул поле уже на 60-й минуте матча. Это самая ранняя замена Промеса в РПЛ, если не считать случаев, когда футболист уходил с поля из-за травмы.
Промес повторил худшую безголевую серию в РПЛ. Самый кошмарный матч «Спартака» за два года
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