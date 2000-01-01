Галактионов — лучший!
«Локомотив» обыграл «Пари НН» (1:0) в 10-м туре РПЛ. В матче с нижегородцами тренер железнодорожников установил два уникальных достижения! Каких?
Рекорд по победам на старте
Успех с «Пари НН» стал для Галактионова 15-м в РПЛ вместе с «Локо». Специалист быстрее предшественников выиграл столько раз в чемпионате России. Коучу потребовалось на это 23 встречи.
Предыдущее достижение
Ранее рекорд принадлежал Леониду Кучуку, руководившему командой в 2013–2014 годах. Под руководством белоруса «Локомотив» одержал 15 побед за 24 матча.
А что у Сёмина?
Легендарному тренеру «Локомотива», чтобы выиграть 15 матчей, потребовалась аж 31 встреча. Юрий Павлович руководил командой в 1986–1990, 1992–2005, 2009–2010, 2016–2020 годах.
Второй рекорд Галактионова
Также при этом тренере за 23 матча «Локо» забил 50 голов. При других специалистах этой отметки клуб достигал за большее количество встреч.
Галактионов побил два рекорда в «Локомотиве». Обошёл даже Сёмина!
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