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«Зенит» — худший в РПЛ. Но в чём?
«Зенит» — худший в РПЛ. Но в чём?
В этом сезоне чемпион выглядит крайне неудачно. По итогам августа и сентября команда Сергея Семака потеряла больше всех очков в матчах, в которых вела в счёте!
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Сколько очков проиграли?
Сколько очков проиграли?
В этом сезоне «Зенит» вёл в счёте в восьми матчах. Пять игр завершились победой сине-бело-голубых, одна вничью (с «Ростовом», 1:1) и две – поражением (с «Локо», 1:2 и «Оренбургом», 1:3). В итоге петербуржцы потеряли восемь очков.
Сколько очков проигрывали раньше?
Сколько очков проигрывали раньше?
В прошлом сезоне показатели зенитовцев были сильно лучше. В среднем команда теряла в матчах, где вела в счёте, всего шесть очков.
Какие показатели у других команд?
Какие показатели у других команд?
В топ-2 по упущенным очкам располагается ЦСКА (7). По шесть очков у «Оренбурга», «Рубина» и «Динамо», по три — у «Спартака» и «Крыльев Советов», два — у «Краснодара».
Кто в РПЛ упускает меньше всех очков?
Кто в РПЛ упускает меньше всех очков?
Вообще не упускают очки, когда ведут в счёте в РПЛ, всего три команды: «Локомотив», «Балтика» и «Пари НН».
«Зенит» — лидер по упущенным очкам в матчах, где вёл в счёте. Даже у «Балтики» дела лучше
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