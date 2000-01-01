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У «Баварии» — две рекордные серии в группе ЛЧ
У «Баварии» — две рекордные серии в группе ЛЧ
«Бавария» обыграла «Копенгаген» (2:1) во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Для мюнхенцев эта победа стала рекордной и исторически значимой.
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Серия без поражений
Серия без поражений
«Бавария» не проигрывает на групповом этапе Лиги чемпионов уже 36 матчей подряд. Последний раз немцы уступили в сезоне-2017/2018. Во 2-м туре баварцы проиграли «ПСЖ» — 0:3. С тех пор клуб выиграл 33 матча и трижды сыграл вничью.
Победная серия
Победная серия
Кроме того, мюнхенцы выиграли 15 матчей подряд на групповом этапе ЛЧ. Эта серия началась ещё в сезоне-2020/2021. В 6-м туре «Бавария» обыграла «Локомотив» — 2:0 и с тех пор больше не теряла очков в группе.
Рекорды
Рекорды
Обе серии мюнхенцев — рекордные в истории Лиги чемпионов. Такое не удавалось ни «Манчестер Сити», ни «Манчестер Юнайтед», ни «Реалу» с «Барселоной».
Две уникальные серии «Баварии» в группах ЛЧ! Не только не проигрывает шесть лет подряд
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