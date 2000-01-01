Две уникальные серии «Баварии» в группах ЛЧ! Не только не проигрывает шесть лет подряд

Победная серия

Кроме того, мюнхенцы выиграли 15 матчей подряд на групповом этапе ЛЧ. Эта серия началась ещё в сезоне-2020/2021. В 6-м туре «Бавария» обыграла «Локомотив» — 2:0 и с тех пор больше не теряла очков в группе.