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Топ-5 лучших бомбардиров «Реала» в ЛЧ
Топ-5 лучших бомбардиров «Реала» в ЛЧ
Винисиус помог «Реалу» обыграть «Наполи» (3:2) в Лиге чемпионов, забив на 27-й минуте. Но что круче — бразилец вошёл в топ-5 бомбардиров мадридского клуба в ЛЧ. Как же выглядит список?
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5-е место
5-е место
Винисиус в 47 матчах Лиги чемпионов забил 16 голов за «Реал».
4-е место
4-е место
Фернандо Морьентес в 58 матчах за мадридцев записал на свой счёт 17 голов. 
3-е место
3-е место
Тройку лучших открывает Рауль. В 130 матчах ЛЧ за «сливочных» он забил 66 мячей.
2-е место
2-е место
Карим Бензема в Лиге чемпионов отличился 78 раз. За «Реал» в турнире он провёл 133 матча.
1-е место
1-е место
Лидер списка — несомненно, Криштиану Роналду. У нападающего 105 голов в 101 матче за «сливочных» в ЛЧ.
Винисиус вошёл в топ-5 лучших бомбардиров «Реала» в Лиге чемпионов. А кто ещё в списке?
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