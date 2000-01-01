Топ-5 лучших бомбардиров «Реала» в ЛЧ
Винисиус помог «Реалу» обыграть «Наполи» (3:2) в Лиге чемпионов, забив на 27-й минуте. Но что круче — бразилец вошёл в топ-5 бомбардиров мадридского клуба в ЛЧ. Как же выглядит список?
5-е место
Винисиус в 47 матчах Лиги чемпионов забил 16 голов за «Реал».
4-е место
Фернандо Морьентес в 58 матчах за мадридцев записал на свой счёт 17 голов.
3-е место
Тройку лучших открывает Рауль. В 130 матчах ЛЧ за «сливочных» он забил 66 мячей.
2-е место
Карим Бензема в Лиге чемпионов отличился 78 раз. За «Реал» в турнире он провёл 133 матча.
1-е место
Лидер списка — несомненно, Криштиану Роналду. У нападающего 105 голов в 101 матче за «сливочных» в ЛЧ.
Винисиус вошёл в топ-5 лучших бомбардиров «Реала» в Лиге чемпионов. А кто ещё в списке?
Читайте также
У «Баварии» — две рекордные серии в группе ЛЧ
«Зенит» — худший в лиге по одному показателю
Галактионов обошёл Сёмина по важному показателю
Чемпионы мира поругались в соцсетях
Неймар в ужасе от стадиона, где сыграет в ЛЧ
Промес повторил худшую безголевую серию в РПЛ
У «Манчестер Юнайтед» худший старт за 34 года
Соперник красиво отомстил Гвардиоле!
Лаутаро оформил исторический покер!
Роналду мощно зарядил трибуны после победы! Видео
Четыре антирекорда «Зенита» в матче с «Оренбургом»
Рамос забил в свои ворота в матче с «Барселоной»
Отец завершил карьеру в матче против своего сына
Бэйл и Джокович выиграли турнир по гольфу!
Обалденная съёмка стадиона «Майами» Месси
Лучшие бомбардиры топ-5 лиг Европы