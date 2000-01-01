Мбаппе сильно удивился фокусу иллюзиониста. Видео
Килиан Мбаппе встретился с иллюзионистом Максимом Табартом. Тот показал футболисту фокус с фонариком. Килиан очень удивился и попытался разгадать трюк.
Иллюзионист показал Мбаппе фокус с фонариком. Реакция Килиана — бесценна!
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