Кто из футболистов сыграл больше всех матчей за год? Собрали топ-6 игроков

Топ-6 футболистов по количеству матчей за год

Компания Fifpro подсчитала, кто из футболистов отыграл больше всех матчей за сборную и клуб за календарный год с 15 сентября 2022 года по 15 сентября 2023 года. Вот так выглядит топ-6 списка!