Топ-6 футболистов по количеству матчей за год
Компания Fifpro подсчитала, кто из футболистов отыграл больше всех матчей за сборную и клуб за календарный год с 15 сентября 2022 года по 15 сентября 2023 года. Вот так выглядит топ-6 списка!
6-е место
Эдуарду Камавинга за год сыграл в 68 матчах за «Реал» и сборную Франции.
5-е место
68 матчей за год отыграл и партнёр Камавинга по «Реалу» Лука Модрич. Полузащитник также выступал за сборную Хорватии.
4-е место
Лаутаро Мартинес тоже провёл за сборную Аргентины и «Интер» 68 матчей за год.
3-е место
68 матчей за сборную Испании и «Манчестер Сити» сыграл и Родри.
2-е место
В двух шагах от первого места по количеству матчей за год остановился Родриго. Он отыграл за «Реал» и сборную Бразилии 70 матчей.
1-е место
Лидер списка — Бруну Фернандеш. Он провёл за «Манчестер Юнайтед» и сборную Португалии 72 матча.
Кто из футболистов сыграл больше всех матчей за год? Собрали топ-6 игроков
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