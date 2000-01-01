У «МЮ» худшие цифры по пропущенным голам за 57 лет
У «Манчестер Юнайтед» совсем не задался старт сезона. После 10 матчей во всех турнирах команда тен Хага практически повторила свой антирекорд 57-летней давности.
Неудачная игра
В АПЛ «МЮ» сыграл семь матчей, победив лишь в трёх из них. При этом клуб пропустил 11 голов. В Лиге чемпионов отыграли два матча, проиграв оба и пропустив семь мячей.
Не всё плохо
Всё хорошо у «МЮ» лишь в одном турнире — Кубке английской футбольной лиги. Там выиграли один матч, оставив ворота сухими.
Худший сезон
18 пропущенных голов после 10 матчей — по данным Opta, это худший показатель «Манчестер Сити» с сезона-1966/1967. Тогда за 10 игр пропустили 20 мячей.
В том сезоне манкунианцы выиграли АПЛ, вылетели во втором раунде Кубка английской лиги и четвёртом раунде Кубка Англии.
У «Манчестер Юнайтед» худший показатель по пропущенным голам за 57 лет!
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