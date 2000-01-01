Неожиданный рекорд середняка АПЛ в еврокубках
«Вест Хэм» обыграл «Фрайбург» (2:1) на групповом этапе Лиги Европы. Благодаря этой победе «молотобойцы» установили уникальное для всех английских клубов достижение!
Крутое достижение
«Вест Хэм» не проигрывает в еврокубках уже 17 матчей, включая квалификации. Серия «молотобойцев» без поражений началась ещё в августе 2022 года. Это новый рекорд для английских клубов в еврокубках. Даже у «Манчестер Сити» нет такого достижения!
Классная статистика
В прошлом сезоне «Вест Хэм» не проигрывал 15 матчей, начиная с первого раунда квалификации Лиги конференций. «Молотобойцы» выиграли 14 встреч и однажды сыграли вничью. В этом сезоне англичане одержали победы в обоих матчах группового этапа Лиги Европы.
Предыдущий рекорд
До этого лидерами по длительности беспроигрышной серии в европейских турнирах среди английских клубов были «Лидс» и «Тоттенхэм». Они не проигрывали 16 матчей подряд в 1968 и 1972 годах соответственно.
Неожиданный рекорд середняка АПЛ в еврокубках. Такого результата нет даже у «Сити»!
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