Неожиданный рекорд середняка АПЛ в еврокубках. Такого результата нет даже у «Сити»!

Крутое достижение

«Вест Хэм» не проигрывает в еврокубках уже 17 матчей, включая квалификации. Серия «молотобойцев» без поражений началась ещё в августе 2022 года. Это новый рекорд для английских клубов в еврокубках. Даже у «Манчестер Сити» нет такого достижения!