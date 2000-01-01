Необычный рекорд Лукаку в еврокубках. Голевая серия продолжилась спустя три года

Великолепная серия

В матче с «Серветтом» Лукаку продолжил впечатляющую голевую серию. Форвард забивает в Лиге Европы уже 13 матчей подряд! Серия началась ещё в 2014 году в матче с «Вольфсбургом» (2:0).