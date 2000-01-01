Необычный рекорд Лукаку в еврокубке
«Рома» обыграла «Серветт» (4:0) в Лиге Европы. Один из голов в матче забил Ромелу Лукаку. Благодаря этому мячу форвард обновил свой же рекорд в Лиге Европы. Какой?
Великолепная серия
В матче с «Серветтом» Лукаку продолжил впечатляющую голевую серию. Форвард забивает в Лиге Европы уже 13 матчей подряд! Серия началась ещё в 2014 году в матче с «Вольфсбургом» (2:0).
Шикарный бомбардир
С 2014 года Лукаку забил 17 голов в Лиге Европы. Ромелу отличился в матчах с «Янг Бойз», киевским «Динамо», «Лудогорцем», «Хетафе», «Байером», «Шахтёром», «Севильей», «Шерифом» и «Серветтом».
Предыдущий рекорд
Голевая серия Лукаку — рекорд Лиги Европы. До Ромелу рекордсменом был Алан Ширер. Легендарный английский нападающий забил в восьми матчах Кубка УЕФА подряд.
Необычный рекорд Лукаку в еврокубках. Голевая серия продолжилась спустя три года
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