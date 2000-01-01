Исторический камбэк «МЮ» в матче с «Брентфордом»
«Манчестер Юнайтед» в матче с «Брентфордом» (2:1) сделал настоящее чудо. Команда вырвала победу, забив два мяча в компенсированное время к матчу, и сотворила историю.
Герой игры
Манкунианцы пропустили на 26-й минуте матча, но камбэк стал возможен благодаря двум голам Скотта Мактоминея. Первый мяч он забил на 90+3-й, а второй — на 90+7-й минуте встречи.
Крутое достижение
Теперь «дьяволы» могут радоваться не только трём очкам после победы, но и новому достижению. «Манчестер Юнайтед» впервые в своей истории вырвал победу в матче АПЛ, где проигрывал к 90-й минуте.
«Манчестер Юнайтед» установил историческое достижение в матче с «Брентфордом»
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