«Спартак» выдал лучшую серию дерби с 2007 года!
«Спартак» сыграл вничью с ЦСКА (2:2) в 11-м туре РПЛ. Благодаря этому красно-белые продлили результативную серию в московских дерби в РПЛ, показав лучший результат с 2007 года!
Крутая серия
«Спартак» не проигрывает уже девять московских дерби подряд в РПЛ. На счету клуба шесть побед и две ничьих в матчах с «Динамо», «Торпедо», «Локомотивом» и ЦСКА. Последний раз красно-белые проигрывали в августе 2022 года «Динамо» (0:1).
Рекорд
Это лучшая серия красно-белых с 2007 года. Дольше всего «Спартак» не проигрывал в московских дерби в РПЛ с 2005 по 2007 год. Тогда клуб играл с пятью командами: «Динамо», «Локомотив», «Торпедо», ЦСКА, «Москва».
Хорошая статистика
Результативная серия с этими командами длилась 14 встреч: девять ничьих и пять побед. Прервалась она из-за поражения в матче с «Локомотивом» (1:2) в 10-м туре РПЛ в сезоне-2007.
У «Спартака» лучшая результативная серия в московских дерби в РПЛ с 2007 года!
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