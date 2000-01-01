У «Спартака» лучшая результативная серия в московских дерби в РПЛ с 2007 года!

Крутая серия

«Спартак» не проигрывает уже девять московских дерби подряд в РПЛ. На счету клуба шесть побед и две ничьих в матчах с «Динамо», «Торпедо», «Локомотивом» и ЦСКА. Последний раз красно-белые проигрывали в августе 2022 года «Динамо» (0:1).