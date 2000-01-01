У «Аякса» — худший старт сезона в истории
Начало сезона-2023/2024 «Аяксу» не удалось. Клуб – в зоне стыков Эредивизии и не может выиграть уже семь матчей подряд. Столь плохого старта в истории амстердамцев ещё не было!
Ужасное начало
После шести туров «Аякс» занимает 16-е место в чемпионате Нидерландов с пятью очками, находясь в зоне стыковых матчей. Клуб за 123 года существования ещё никогда не набирал менее семи очков после первых шести игр.
Хуже некуда
Так плохо не было даже в сезоне-1964/1965, худшем в истории команды, когда «Аякс» едва не вылетел из элиты. Тогда после шести матчей набрали семь очков, а в итоге финишировали на 13-м месте.
Неудачи в Эредивизии
В нынешнем сезоне «Аякс» выиграл в Эредивизии один раз, дважды сыграл вничью и трижды уступил. При этом три поражения случились подряд, что является антирекордом с 1999 года.
Неприятная серия
Кроме того, амстердамцы не выигрывают уже семь матчей подряд: три в Лиге Европы и четыре в Эредивизии. У клуба три ничьих и четыре поражения.
У «Аякса» — худший старт сезона в истории. Клуб идёт в зоне стыков в Эредивизии
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