Артета вошёл в элитный клуб тренеров АПЛ, обыгрывавших всех соперников в лиге

Артета вошёл в элитный клуб тренеров АПЛ. Какой?

Микель Артета благодаря победе над «Манчестер Сити» (1:0) вошёл в элитный клуб специалистов, обыгрывавших в АПЛ всех соперников, с которыми встречались. Кто входит в этот список?