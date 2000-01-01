Артета вошёл в элитный клуб тренеров АПЛ. Какой?
Микель Артета благодаря победе над «Манчестер Сити» (1:0) вошёл в элитный клуб специалистов, обыгрывавших в АПЛ всех соперников, с которыми встречались. Кто входит в этот список?
Микель Артета
На счету тренера «Арсенала» победа над 24 клубами в АПЛ.
Антонио Конте
Вместе с «Тоттенхэмом» и «Челси» тренер обыграл 30 команд Премьер-лиги.
Юрген Клопп
На счету наставника «Ливерпуля» победа над 31 командой в АПЛ.
Гордон Страчан
Экс-тренер «Саутгемптона» и «Ковентри» выиграл в АПЛ у 32 команд.
Брендан Роджерс
Вместе с «Лестером», «Ливерпулем» и «Суонси» тренер обыграл 36 команд АПЛ.
Жозе Моуринью
Бывший тренер «Тоттенхэма», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» выиграл у 38 разных команд в АПЛ.
Алекс Фергюсон
Экс-наставник «Манчестер Юнайтед» одержал победу в матчах с 44 командами.
Арсен Венгер
Лидер топа обыграл с «Арсеналом» 46 команд в АПЛ.
Артета вошёл в элитный клуб тренеров АПЛ, обыгрывавших всех соперников в лиге
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