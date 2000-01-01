Лучшие бомбардиры топ-5 лиг Европы прямо сейчас
Клубный футбол ушёл на перерыв. Кто перед паузой возглавил бомбардирские гонки в топ-5 чемпионатах?
АПЛ
В восьми турах с начала сезона форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил восемь голов.
Бундеслига
После семи туров в гонке бомбардиров лидирует Серу Гирасси. Нападающий «Штутгарта» забил 13 голов с начала сезона.
Ла Лига
Джуд Беллингем из «Реала» в девяти турах забил восемь мячей.
Серия А
После восьми туров Лаутаро Мартинес — лучший бомбардир лиги. У форварда «Интера» на счету десять голов.
Лига 1
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе в восьми турах забил семь голов.
Клубный футбол ушёл на перерыв. Кто возглавил гонки бомбардиров топ-5 лиг?
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