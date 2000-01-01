Самые молодые авторы голов в топ-5 лигах
На выходных Ламин Ямал побил очередной рекорд, став самым молодым автором гола в Ла Лиге. Насколько юные футболисты забивали в других топ-5 Лигах Европы?
АПЛ
Джеймс Воэн забил за «Эвертон» в 16 лет 8 месяцев и 27 дней. Случилось это 10 апреля 2005 года.
Бундеслига
18 декабря 2020 года за дортмундскую «Боруссию» забил Юссуфа Мукоко. Тогда нападающему было 16 лет и 28 дней.
Серия А
Амадео Амадеи отличился за «Рому» в возрасте 15 лет 9 месяцев и 13 дней. Свой дебютный гол он забил ещё 9 мая 1937 года!
Лига 1
Люсьен Ру из «Сент-Этьена» — самый молодой автор гола в топ-5 лигах. Он забил в 15 лет 1 месяц и 5 дней. Это тоже было очень давно: 5 марта 1939 года.
Самые молодые авторы голов в топ-5 лигах. Некоторые забивали ещё в начале XX века
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