Самые возрастные авторы голов в топ-лигах
Молодые авторы голов — это, конечно, круто. Но футболисты, забивающие на закате карьеры, ещё круче. Как выглядят самые возрастные авторы голов в топ-5 лигах Европы?
Ла Лига
Полузащитник «Депортиво» Донато отличился в возрасте 40 лет, 4 месяцев и 12 дней. Случилось это 17 мая 2003 года.
АПЛ
26 декабря 2006 года гол за «Вест Хэм» забил Тедди Шерингем. На тот момент форварду было 40 лет, 8 месяцев и 24 дня.
Бундеслига
Клаудио Писарро из «Вердера» отличился в возрасте 40 лет, 7 месяцев и 14 дней. Этот гол он забил 18 мая 2019 года.
Серия А
18 марта 2023 года Златан Ибрагимович стал самым возрастным бомбардиром Серии А. Форвард «Милана» забил в 41 год, 5 месяцев и 15 дней.
Лига 1
Роже Куртуа из «Труа» забил мяч в возрасте 44 лет и 4 дней. Случилось это аж 3 июня 1956 года!
Самые возрастные авторы голов в топ-лигах. Все забивали после 40 лет!
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