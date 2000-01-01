Топ-10 завершителей атак в футболе. Холанд обошёл самого Пеле!

9-е место – Пеле

Точное количество голов Пеле до сих пор неизвестно. Бразилец внесён в книгу рекордов Гиннесса как футболист с наибольшим числом голов за карьеру. Там говорится о 1279 голах в 1363 матчах за сборную и клубы.