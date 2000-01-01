Топ-10 завершителей атак в истории
История знает немало великих бомбардиров, но кто лучше всех в завершении? Издание FourFourTwo составило рейтинг самых крутых футболистов по этому показателю. Вот как выглядит топ-10.
10-е место – Суарес
Луис за всю карьеру отыграл 894 матча за клубы и сборную, забив 531 гол! Уругваец продолжает выступать и улучшать свою статистику до сих пор.
9-е место – Пеле
Точное количество голов Пеле до сих пор неизвестно. Бразилец внесён в книгу рекордов Гиннесса как футболист с наибольшим числом голов за карьеру. Там говорится о 1279 голах в 1363 матчах за сборную и клубы.
8-е место – Эйсебио
Считается, что Эйсебио забил за клубы и сборную 619 голов в 658 играх!
7-е место – ван Бастен
За свою карьеру Марко забил 301 гол в 431 матче! Статистика могла стать ещё круче, если бы не травма лодыжки, из-за которой пришлось закончить со спортом в 28 лет.
6-е место – Ромарио
Бразилец забил 785 голов за сборную и клубы в 1003 встречах.
5-е место – Пушкаш
На счету Ференца 792 игры и 802 гола за сборную Венгрии, «Гонвед» и мадридский «Реал».
4-е место – Мюллер
Герд за практически 20-летнюю карьеру отыграл 793 матча, забив 735 мячей.
3-е место – Холанд
Эрлинг открывает топ-3. 23-летний норвежец отыграл пока 275 матчей, но забил уже 222 гола.
2-е место – Месси
На счету Лионеля 1065 матчей и 828 голов за сборную Аргентины, «Интер Майами», «ПСЖ», «Барселону» и их вторую команду.
1-е место – Роналду
Лидер топа — Криштиану. Форвард отыграл за карьеру 1180 матчей и забил 849 мячей.
Топ-10 завершителей атак в футболе. Холанд обошёл самого Пеле!
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