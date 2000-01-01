Лучшие бомбардиры топ-сборных
Пока сборные вовсю играют в отборочных на ЧМ-2026 и ЧЕ-2024, мы решили вспомнить лучших бомбардиров самых топовых национальных команд!
Аргентина
Больше всего голов за сборную забил Лионель Месси. У него 104 гола в 176 матчах.
Франция
Лучший бомбардир команды — Оливье Жиру. Форвард забил 54 мяча в 125 играх.
Бразилия
Неймар отличился 79 раз в 126 матчах за сборную.
Англия
Гарри Кейн в 86 матчах за английскую сборную забил 59 голов.
Бельгия
Ромелу Лукаку — лучший бомбардир бельгийской сборной. У него 77 голов в 110 играх.
Нидерланды
На счету Робина ван Перси 50 голов в 102 матчах за сборную.
Португалия
В сборной Португалии никто не забил больше Криштиану Роналду. У него 123 гола в 201 матче.
Лучшие бомбардиры топ-сборных. Кто больше всего забил за Францию, Аргентину и Англию?
Читайте также
Список финалистов премии Golden Boy
Самые возрастные авторы голов в топ-5 лигах
Самые молодые авторы голов в топ-5 лигах
Картины Месси и Роналду на футбольной форме. Видео
В АПЛ неожиданные лидеры. Такого не было 39 лет
Милый поступок вратаря из АПЛ перед матчем
Лучшие бомбардиры топ-5 лиг Европы прямо сейчас
Артета вошёл в элитный клуб тренеров АПЛ
У «Аякса» — худший старт сезона в истории
«Спартак» выдал лучшую серию дерби с 2007 года!
Исторический камбэк «МЮ» в матче с «Брентфордом»
Беллингем побил два рекорда Роналду в «Реале»!
Необычный рекорд Лукаку в еврокубках
Топ-6 фаворитов ЛЧ после двух туров
Эд Ширан спел с футболистами в раздевалке
Неожиданный рекорд середняка АПЛ в еврокубках