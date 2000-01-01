Топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов мира
Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых футболистов мира. Кто же вошёл в топ-10?
10-е место
Десятку лучших открывает Гарри Кейн. Доход форварда «Баварии» — $ 36 млн, из которых $ 26 млн — зарплата.
9-е место
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне получает $ 39 млн ($ 35 млн — зарплата).
8-е место
Прибыль Садио Мане из «Аль-Насра» — $ 52 млн, при этом зарплата составляет $ 48 млн.
7-е место
Мохамед Салах получает чуть больше Мане — $ 53 млн. Зарплата игрока «Ливерпуля» — $ 35 млн.
6-е место
Доход форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда составляет $ 58 млн, из которых $ 46 млн — зарплата.
5-е место
Карим Бензема получает $ 106 млн, при этом зарплата футболиста в «Аль-Иттихаде» — $ 100 млн.
4-е место
Прибыль Килиана Мбаппе — $ 110 млн, зарплату от этой суммы составляют $ 90 млн.
3-е место
Немного выше доход Неймара — $ 112 млн. Зарплата форварда в «Аль-Хиляле» — $ 80 млн.
2-е место
Лионель Месси получает $ 136 млн, при этом зарплата нападающего в «Интер Майами» равна $ 65 млн.
1-е место
С огромным отрывом лидирует Криштиану Роналду. Доходы португальца — $ 260 млн, а его зарплата в «Аль-Насре» — $ 200 млн.
Роналду обошёл Месси в топе самых высокооплачиваемых футболистов. Кто ещё вошёл в десятку?
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