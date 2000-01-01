Мбаппе — четвёртый в топе лучших бомбардиров Франции. Кто ещё в списке?

Топ-5 лучших бомбардиров сборной Франции

Франция обыграла Нидерланды (2:1) в отборе на ЧЕ-2024. Благодаря дублю Килиан Мбаппе вышел на четвёртое место в списке лучших бомбардиров «трёхцветных». Кто ещё в топе?