Топ-5 лучших бомбардиров сборной Франции
Франция обыграла Нидерланды (2:1) в отборе на ЧЕ-2024. Благодаря дублю Килиан Мбаппе вышел на четвёртое место в списке лучших бомбардиров «трёхцветных». Кто ещё в топе?
5-е место
Мишель Платини забил за сборную Франции 41 гол в 72 матчах.
4-е место
После матча с Нидерландами на счету Килиана Мбаппе 42 гола. На это ему потребовалось 72 игры.
3-е место
Топ-3 открывает Антуан Гризманн. В 124 матчах за «трёхцветных» он забил 44 раза.
2-е место
Тьерри Анри записал на свой счёт 51 гол. Ему потребовалось 123 матча.
1-е место
Лучший бомбардир сборной Франции — Оливье Жиру. У него 54 забитых мяча в 126 матчах.
Мбаппе — четвёртый в топе лучших бомбардиров Франции. Кто ещё в списке?
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