Лидеры по количеству выигранных «Золотых мячей»
30 октября станет известен обладатель «Золотого мяча». В случае победы Лионель Месси возьмёт очередную рекордную награду. А как выглядит топ-5 футболистов с наибольшим количеством «Золотых мячей»?
3-5-е место
Марко ван Бастен за карьеру выиграл три «Золотых мяча». Случилось это в 1988, 1989 и 1992 годах.
3-5-е место
Три «Золотых мяча» есть и у Мишеля Платини. Француз выигрывал их подряд с 1983 по 1985 год.
3-5-е место
Йохан Круифф также заполучил три «Золотых мяча» (1971, 1973 и 1974).
2-е место
Криштиану Роналду за карьеру выиграл пять «Золотых мячей». Три награды у португальца от France Football (2008, 2016, 2017) и две — от ФИФА (2013, 2014).
1-е место
У Лионеля Месси уже есть семь «Золотых мячей». Он выиграл три награды от France Football (2009, 2019, 2021) и четыре — от ФИФА (2010, 2011, 2012, 2015).
Лидеры по количеству выигранных «Золотых мячей». Кто, кроме Месси и Роналду?
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