Какие сборные отобрались на Евро-2024
Сейчас сборные активно отбираются на чемпионат Европы — 2024. По итогам семи туров семь команд досрочно завоевали путёвки на турнир. Какие это сборные?
Германия
Свою путёвку на Евро-2024 немцы получили как хозяева турнира. В отборе команда не участвует.
Бельгия
Бельгийцы лидируют в группе F с 16 очками, опережая австрийцев на три очка. «Красные дьяволы» выиграли пять матчей и проиграли один.
Франция
Французы выиграли шесть матчей и, набрав 18 очков, возглавили группу B. У ближайшего преследователя — Греции — всего 12 очков.
Испания
Испанцы возглавили группу А с 15 очками, обойдя Шотландию по дополнительным показателям. «Красная фурия» выиграла пять матчей и потерпела одно поражение.
Шотландия
Шотландцы занимают второе место в группе A с 15 очками, пропустив вперёд испанцев по дополнительным показателям. Подопечные Стива Кларка одержали пять побед и потерпели одно поражение.
Португалия
Португальцы выиграли все семь матчей и занимают первое место в группе J. На счету команды 21 очко, отрыв от идущей второй Словении — семь очков.
Турция
Турки — лидеры группы D с 16 очками. Подопечные Винченцо Монтеллы выиграли пять матчей, а также потерпели одно поражение и один раз сыграли вничью.
Какие сборные уже отобрались на чемпионат Европы — 2024
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