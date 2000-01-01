Даже Месси так не смог! Мексиканцы установили рекорд посещаемости на футболе в США

Невероятный рекорд посещаемости на футболе в США

16 октября состоялось классическое мексиканское дерби «Америка» — «Чивас Гвадалахара» (2:0). Хоть матч и прошёл в США, но тем не менее побил все рекорды посещаемости на футболе в Штатах. Даже Лионель Месси так не смог!