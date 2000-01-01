Невероятный рекорд посещаемости на футболе в США
16 октября состоялось классическое мексиканское дерби «Америка» — «Чивас Гвадалахара» (2:0). Хоть матч и прошёл в США, но тем не менее побил все рекорды посещаемости на футболе в Штатах. Даже Лионель Месси так не смог!
Огненный матч
На товарищескую (!) игру между «Америкой» и «Чивас» пришли 86 134 человека. Предыдущий рекорд — 82 110 зрителей — был установлен на матче МЛС между «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Лос-Анджелесом». Обе игры прошли на стадионе «Роуз Боул» в Пасадене.
Даже Месси так не смог! Мексиканцы установили рекорд посещаемости на футболе в США
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