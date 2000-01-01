Роналду — лучший бомбардир года. Кто ещё в топ-5?
Криштиану Роналду оформил дубль в ворота Боснии и Герцеговины в отборе Евро-2024. На данный момент португалец возглавляет список лучших бомбардиров в 2023 году. Кого обошёл Криштиану?
5-е место: Гарри Кейн
В 2023 году Кейн забил за год 33 гола: шесть за сборную Англии и 27 — за «Тоттенхэм» и «Баварию».
4-е место: Килиан Мбаппе
На счету Мбаппе 35 голов за год: шесть за сборную Франции и 29 — за «ПСЖ».
3-е место: Барнабаш Варга
Варга забил 37 голов за год: три за сборную Венгрии и 34 — за «Пакш» и «Ференцварош».
2-е место: Эрлинг Холанд
На счету Холанда 39 голов: шесть за сборную Норвегии и 33 — за «Манчестер Сити».
1-е место: Криштиану Роналду
Роналду в 2023 году забил 40 голов: девять за сборную Португалии и 31 — за «Аль-Наср».
Топ-5 бомбардиров в 2023 году. Роналду забивает, как в лучшие времена!
Читайте также
Невероятный рекорд посещаемости на футболе в США
Лучшие бомбардиры отбора Евро-2024
5 самых дорогих 16-летних футболистов в истории
Какие сборные отобрались на Евро-2024
Лидеры по количеству выигранных «Золотых мячей»
Топ-5 лучших бомбардиров сборной Франции
Топ-10 лучших завершителей атак в истории
Топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов мира
Лучшие бомбардиры топ-сборных
Список финалистов премии Golden Boy
Самые возрастные авторы голов в топ-5 лигах
Самые молодые авторы голов в топ-5 лигах
Картины Месси и Роналду на футбольной форме. Видео
В АПЛ неожиданные лидеры. Такого не было 39 лет
Милый поступок вратаря из АПЛ перед матчем
Лучшие бомбардиры топ-5 лиг Европы прямо сейчас