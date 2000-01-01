Топ-5 бомбардиров в 2023 году. Роналду забивает, как в лучшие времена!

Роналду — лучший бомбардир года. Кто ещё в топ-5?

Криштиану Роналду оформил дубль в ворота Боснии и Герцеговины в отборе Евро-2024. На данный момент португалец возглавляет список лучших бомбардиров в 2023 году. Кого обошёл Криштиану?