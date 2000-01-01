Достижения Ди Марии в сборной Аргентины
Полузащитник сообщил, что вскоре завершит карьеру в национальной команде. Анхель сказал, что уйдёт после Кубка Америки. Чего же достиг Ди Мария в сборной Аргентины?
Молодёжные трофеи
За основу сборной Аргентины Ди Мария дебютировал в 2008 году. До этого с молодёжной командой он стал чемпионом мира (2007) и олимпийским чемпионом (2008). Причём в финале Игр победный мяч в матче с Нигерией (1:0) забил именно Анхель.
Кубок Америки
В 2021 году Анхель выиграл первый крупный турнир со сборной. В финале Кубка Америки аргентинцы обыграли бразильцев (1:0) благодаря голу Ди Марии на 22-й минуте.
Финалиссима
В 2022 году Ди Мария стал победителем нового турнира — Финалиссимы, где играли обладатель Кубка Америки и чемпион Европы. Аргентинцы обыграли итальянцев (3:0), автором одного из голов стал Анхель.
Чемпионат мира
В 2022 году Ди Мария впервые стал чемпионом мира. В финале аргентинцы обыграли французов 3:3 (4:2 пен.). Один из голов забил Анхель.
Уникальный рекорд
Анхель Ди Мария — первый в истории футболист, который забил мячи в финалах континентального первенства, чемпионата мира и Олимпийских игр.
Статистика
За основную сборную Аргентины Анхель отыграл 134 матча, забив 29 голов и сделав 29 ассистов.
Ди Мария уходит из сборной Аргентины. Чего Анхель добился в команде?
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