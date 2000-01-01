Ди Мария уходит из сборной Аргентины. Чего Анхель добился в команде?

Молодёжные трофеи

За основу сборной Аргентины Ди Мария дебютировал в 2008 году. До этого с молодёжной командой он стал чемпионом мира (2007) и олимпийским чемпионом (2008). Причём в финале Игр победный мяч в матче с Нигерией (1:0) забил именно Анхель.