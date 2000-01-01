Месси — лучший бомбардир отбора ЧМ в Южной Америке. Как выглядит топ-5?

Топ-5 бомбардиров отбора ЧМ в Южной Америке

Аргентина обыграла Перу (2:0) в отборе ЧМ-2026. Дубль оформил Лео Месси. Благодаря двум голам аргентинец стал лучшим бомбардиром в отборе на ЧМ в Южной Америке. Кого он обошёл?