Топ-5 бомбардиров отбора ЧМ в Южной Америке
Аргентина обыграла Перу (2:0) в отборе ЧМ-2026. Дубль оформил Лео Месси. Благодаря двум голам аргентинец стал лучшим бомбардиром в отборе на ЧМ в Южной Америке. Кого он обошёл?
5-е место — Креспо
Эрнан забил в квалификации чемпионата мира 19 голов.
4-е место — Алексис
Санчес записал на свой счёт 20 голов в отборе ЧМ.
3-е место — Морено
Марсело забил 22 гола в отборочных матчах на ЧМ за сбойную Боливии.
2-е место — Суарес
Луис забил 29 голов в квалификации чемпионатов мира за Уругвай.
1-е место — Месси
Благодаря дублю в ворота Перу на счету Лионеля теперь 31 мяч в отборах на ЧМ за сборную Аргентины.
Месси — лучший бомбардир отбора ЧМ в Южной Америке. Как выглядит топ-5?
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