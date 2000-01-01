Необычная реакция на хейт болельщиков
В конце сентября «УАНЛ Тигрес» обыграл «Лос-Анджелес» (2:1) в Кубке чемпионов. После матча болельщики американской команды закидали голкипера мексиканцев бутылками с водой. В ответ Науэль Гусман устроил настоящее шоу!
Вратарская ловкость
Гусман по-настоящему наслаждался агрессией фанов. Но удивительно другое: он мощно поймал одну из бутылок, которые в него летели. Даже охранники были в шоке. Смотрите сами!
Голкипер необычно отреагировал на хейт болельщиков соперника после поражения. Видео
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