Парень сбежал от стюардов ради Месси
Футбольные фанаты не перестают удивлять. Подросток выбежал на поле во время матча Перу и Аргентины, чтобы обнять Лионеля Месси. Забег вышел очень необычным!
Нарушитель-дриблёр
Парень не просто выбежал на поле. Мальчик устроил дриблинг и сумел сбежать от нескольких стюардов. Охранники с трудом поймали нарушителя. Но он и не сопротивлялся, ведь уже обнял своего кумира.
Мальчик сбежал от стюардов, чтобы обнять Месси! Настоящий дриблёр
Читайте также
Топ-7 фаворитов Евро-2024
Топ-5 бомбардиров отбора ЧМ в Южной Америке
Все достижения Анхеля Ди Марии в сборной Аргентины
Роналду — лучший бомбардир года. Кто ещё в топ-5?
Невероятный рекорд посещаемости на футболе в США
Лучшие бомбардиры отбора Евро-2024
5 самых дорогих 16-летних футболистов в истории
Какие сборные отобрались на Евро-2024
Лидеры по количеству выигранных «Золотых мячей»
Топ-5 лучших бомбардиров сборной Франции
Топ-10 лучших завершителей атак в истории
Топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов мира
Лучшие бомбардиры топ-сборных
Список финалистов премии Golden Boy
Самые возрастные авторы голов в топ-5 лигах
Самые молодые авторы голов в топ-5 лигах