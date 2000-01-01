Мальчик сбежал от стюардов, чтобы обнять Месси! Настоящий дриблёр

Нарушитель-дриблёр

Парень не просто выбежал на поле. Мальчик устроил дриблинг и сумел сбежать от нескольких стюардов. Охранники с трудом поймали нарушителя. Но он и не сопротивлялся, ведь уже обнял своего кумира.