Топ-7 фаворитов Евро-2024
Отбор на чемпионат Европы ещё не завершился, а Goal уже назвал фаворитов предстоящего турнира. Вот как выглядит семёрка претендентов.
7-е место — Германия
Немцы в 2023 году проиграли четыре матча, победили в трёх и дважды сыграли вничью. По мнению Goal, приход в команду Юлиана Нагельсмана возвращает уверенность хозяйке предстоящего Евро.
6-е место — Австрия
Австрийцы выиграли пять матчей, один раз закончили вничью и один раз уступили во время отбора. Неудивительно, что команда Ральфа Рангника уже получила путёвку на Евро-2024.
5-е место — Бельгия
Бельгийцы уже гарантировали себе место на Евро-2024. Команда Доменико Тедеско победила пять раз и дважды сыграла вничью.
4-е место — Испания
Испанцы тоже получили квоту на Евро-2024. По ходу отбора они выиграли пять матчей и один раз поделили очки с соперником.
3-е место — Португалия
Португальцы выиграли восемь встреч отбора Евро-2024, забив 32 гола и пропустив всего два. Команда Роберто Мартинеса, конечно же, гарантировала себе место на турнире.
2-е место — Англия
Англичане отобрались на ЧЕ, выиграв пять матчей в группе и один раз сыграв вничью. Молодая команда с Джудом Беллингемом точно рассчитывает на золото Евро-2024.
1-е место — Франция
Главный претендент на победу. Французы выиграли все пять матчей в группе. Кроме того, у «трёхцветных» хорошее сочетание молодости и опыта.
Топ-7 фаворитов чемпионата Европы — 2024
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